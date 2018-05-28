Россия в бесконечной схватке за "Оскар". Какие шансы у "Собибора" Хабенского?

Я не раз говорил, что за футбол не переживаю. Как и за весь отечественный спорт.

Но я болею за наше кино. На «Оскаре», Берлинале, в Каннах, Венеции…

«Оскар» считается самым престижным. Потому что редко в руки даётся.

Многим, если не всем, известны наши победы. Их всего четыре, если считать художественные ленты. И то… лично для меня авторство «Дерсу Узала» под большим вопросом, всё-таки режиссёр-постановщик там великий японец (Акира Курасава).

Зато в победе «Войны и мир» Сергея Бондарчука нет никаких сомнений, глыбы и лента, и режиссёр. Фильм своей масштабностью настолько поразил сам Голливуд, что не дать «дядюшку Осю» было просто неприлично – кинематографический мир бы не понял. Плюс величина экранизируемого писателя, долгие годы остававшегося для Запада олицетворением литературной России (дело вкуса), пока его немного не подвинул Солженицын (то же самое). Но это чистое искусство, тут даже копаться не стоит.

А вот «Москва слезам не верит» уже вызывает сомнения в политической ангажированности. Конечно, не мы проплатили «оскаровскому» комитету (чай, не «Солдаты свободы» выставили на конкурс), но международная ситуация была такой, что американский приз как пощёчина - и отказываться глупо, и принимать, как подачку. Всё рассчитали, ироды заокеанские, а унижаться пришлось нашему атташе по культуре. Который даже не осветитель.

Причём издевка тонкая. Я ещё тогда представлял, какими глазами смотрел рядовой американский зритель на этот вариант социалистической Золушки. Директор крупного столичного предприятия ездит, мало того, что на кургузой машинке, так ещё и сама за рулём. Живёт с дочерью по их понятиям в однобедрумной квартире, где ей приходится заниматься любовью в гостиной. Причём с кем заниматься… тоже некомильфо, какой-то полубомж (если судить по обстановке его комнаты) из общаги, сильно закладывающий за воротник.

А дальше самое интересное. Это мы, наивные советские инакомыслящие, представляли, что на демократическом Западе койка уравнивает миллионершу с техасским ковбоем. Фиг-два, разве что в голливудских мелодрамах, а в жизни там даже пиво пьют с ровней себе.

Это наш зритель умилялся. Умилялся, что лимитчица из грязи в князи (как обещали в 17-м году). Что без активной партийной деятельности (не отображено в сценарии), да ещё с сомнительным семейным статусом двигается по службе. Что слесарюга выпивает с докторами наук, а значит пролетариат до сих пор хозяин. Но, главное, что, если разложить всё по полочкам, самой счастливой из трёх приезжих девчонок оказывается самая невзрачная, всю жизнь прожившая с единственным мужем в уютном мещанском мирке. Как и большинство зрителей в советских кинотеатрах, которые себя с нею сравнивали… не надо для тихого счастья ни институты заканчивать, ни звёзд спорта из запоев выводить. Вот где кайф, где успокоение, по-моему, сам Меньшов так до конца и не понял, какую обывательскую туфту он тогда снял.

Ещё был триумф Никиты Михалкова с первыми «Утомлёнными солнцем». Который я лично воспринимаю, как попытка оправдать папашу Серёжу за подобострастное поведение в известные годы – а вы хотели, чтобы с нами Михалковыми также, как с Котовыми, в лагерную пыль?! Шёл 1995-й, опять чисто политическая конъюнктура. К тому же Никиту Сергеевича до этого прокатили с каннской «Пальмовой ветвью». Он до того обиделся, что обозвал «Криминальное чтиво» Тарантино «заурядным боевичком», так и не поняв, что эта лента стала началом нового направления в мировом киноискусстве. Это вам о масштабе личности Михалковых… всех троих.

А сколько наших лент номинировалось, но ничего не получили! Вот лишь несколько названий – «Белый Бим, Чёрное ухо», «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», «Военно-полевой роман», «Частная жизнь», «Чайковский»… ни за один не стыдно. Да, очень непростая премия, но по гамбургскому счёту самая престижная в этом мире Великой иллюзии.

Потом как-то незаметно пришло время Карена Шахназарова. Снявшего, на мой взгляд, очень приличных «Мы из джаза», ничевошный «Зимний вечер в Гаграх» и уделавший в экранизации собственную роскошную повесть «Курьер»… больше и обсуждать нечего. Российский оскаровский комитет периодически прогибается перед хозяином «Мосфильма» и посылает за океан его очередное г… без какой-либо надежды на успех. Благо, Карен так занят на ток-шоу, что снимает редко. И тогда есть шанс нам действительно выстрелить (если Михалковы путаться под ногами не будут).

Мне обидно за Звягинцева. Не за то, что пролетели его «Левиафан» и «Нелюбовь» (первый тоже политическая конъюнктура, что тут стринги морщить… но талантливая), а что не послали его почти гениальную «Елену», которую считаю лучшим российским фильмом последнего десятилетия. Мне обидно за Хлебникова, что его «Аритмии» пришлось дома конкурировать с «Нелюбовью» и в итоге никуда не поехать.

Мне уже обидно за Константина Хабенского, очень хорошего актёра и искренне уважаемого мной человека. Да, для режиссёра-дебютанта попасть в лонг-лист самой престижной кинопремии мира… но это было бы круто для начинающего во всех смыслах Саши Ханта (его «Витька Чеснок…» имел такой шанс), но не для маэстро уровня Хабенского.

Слов нет, «Собибор» фильм нужный. Нужный, прежде всего, нашему зрителю. Чью психику долгое время берегли от подробностей ужасов Холокоста, в советской идеологии даже в охране Освенцима обязательно найдётся парочка сочувствующих немецких пролетариев. Теперь вы знаете – там все были бесы. От того и война была не на жизнь, а на смерть.

Вот только показанное Хабенским американские кинокритики видели не один десяток раз. Тот же «Сын Саула», снятый венгерским режиссёром Ласло Немешем именно для венгров. Но для американца, пусть и десять раз кинематографиста, совершенно нет разницы, чью трагедию ему показывают – венгерского еврея или советского, боль и ужас у них одинаковы.

Другое дело, польская «Ида», обошедшая «Левиафана». Там кошмар концлагеря и смерть в еврейском гетто остаются за кадром, речь идёт о покаянии нации (чего поляки и взбесились). Причём не в лоб, через символы и метафоры, а это уже настоящее искусство. Как я в тот год ни болел за Звягинцева, но «Иде» аплодировал.

Так почему именно «Собибор», решили снова сконъюнктурить, а потом всплескивать руками – даже наш Холокост им не по вкусу? Совсем не обязательно. Известны ещё две ленты, рассматриваемые комитетом в этом отборочном году – «Довлатов» и «Лето». Вполне достойные фильмы и ни разу не прогиб в адрес власти, но… не оскаровский уровень. Герман-старший, к вашему сведению, тоже ни разу не выставлялся, потому что понимал и свои шансы, и для кого он своё кино снимает. А не дойти до шорт-листа не к лицу киноклассику.

То есть, просто не оказалось более достойного фильма, чем «Собибор». А Звягинцев ничего не успел снять, он вообще медленно это делает.

Но, говорят, собирается… подождём?

Леонид Черток