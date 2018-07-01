На Второй Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN в Архангельске приедут фильмы со всего мира

Оргкомитет извещает: Шорт-лист II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Оpen, который состоится в Архангельске с 6 по 9 декабря, будет включать 45 фильмов.

"В шорт-лист войдет 45 широкоформатных, короткометражных и документальных фильмов, оглашение шорт- листа пройдет 25 октября 2018 года", - рассказала журналистам программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина.

По словам собеседницы агентства, на сегодняшний момент уже поступило 630 заявок. "Это не только представители арктических стран, есть работы из Ирана, Греции, Германии, Чехии, Австралии, Индии, Франции, Великобритании, Испании, Турции, Бразилии, Южной Кореи, Азербайджана, Венгрии, Непала, Индонезии, Кубы, Польши, Белоруссии, Словении, Камеруна - всего более 30 стран. То есть интерес к фестивалю у кинематографистов высокий, есть повод задуматься о специальной номинации или организации тематической образовательной площадки с показом ярких картин, присланных на конкурс, но не отвечающим регламенту фестиваля", - отметила Долинина.

Ну, а в 2017 году на первый кинофестиваль было подано около 300 заявок. Срок окончания приема заявок в конкурсную программу этого года - 10 октября. "У нас уже есть фильмы-"тяжеловесы" - и среди документальных, и среди игровых картин", - сказала директор кинофестиваля Тамара Статикова.

(на фото: завершающий кадр первого ARCTIC OPEN)