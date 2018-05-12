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В Кенозерье тоже бывает кино

В Кенозерском национальном парке 5 августа завершил работу Всероссийский фестиваль для молодых кинематографистов «КеноVision».

На несколько дней Масельга превратилась в большую киноплощадку. Съёмки сцен короткометражек проходили в разных деревенских локациях: на озере, в поле, на территории детского лагеря ЭЛК и даже в огородах местных жителей! За время фестиваля участники создали восемь разножанровых кинокартин.

 

«По итогам конкурса фильмов, которые создали на фестивале, победил Алексей Мосин с короткометражкой "Задолбали" – это социальная драма», рассказал директор фестиваля Анатолий Конычев. По его словам, жюри присудило кубок и за худший фильм. «Фильм "Свой" получил эту номинацию, идея хорошая, но воплощение оставляет желать лучшего. Это наоборот мотивационная тема, если человеку дают худший приз, это должно мотивировать его к действиям», отметил директор фестиваля.

 

Помимо съёмочных групп активно потрудились и фотографы, и художники фестиваля. Выставка работ будет организована осенью в Визит-центре Парка в г. Архангельске. «Мы подвели итоги фестиваля, наступает пора подготовки к выставке. Художники написали более 50 работ: пейзажи, люди. Фотографы сделали очень много снимков, как репортажных, так и художественных», отметил Анатолий Конычев.

 

«КеноVision» проходил на заповедной территории с 30 июля по 5 августа. Его участниками стали более 80 молодых кинематографиствов. Они приехали не только из Архангельской области, но и из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Челябинска и Уфы.

 

Фестиваль стал победителем Фонда президентских грантов. «КеноVision» проходит при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры Архангельской области, школы кино Баренц-региона, Норвежского молодёжного фестиваля короткометражного кино, Управления культуры и молодёжной политики Архангельска и Кенозерского национального парка.

   

06 август 15:27 | : Культура

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