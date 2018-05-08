Как "разводят писателей". Тутов и Беднов жалуются на жизнь

В России сегодня проводится множество литературных конкурсов, по итогам которых выпускаются сборники. Но всегда ли организаторы таких конкурсов ведут себя честно по отношению к авторам? Об этом беседуют писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Александр Тутов: – Сейчас, наверное, неожиданностью будет услышать признание, что автор оказался лохом. Есть такая контора под названием «Русский литературный центр», звучит серьезно, круто. Возглавляет ее некто Никита Митрохин. Ситуация такая: в прошлом году они разослали информацию об участии в литературном конкурсе «Русская история ужасов». Я переслал им серию своих произведений, которые написал давно. Сделал это просто из любопытства, потому что я и так хорошо издающийся автор, в ближайшее время выйдет моя тридцатая книга.

Анатолий Беднов: - Что за книга?

А.Т.: - Сначала, видимо, вторая книга моей космической саги о «черных ангелах», а за ней – «Практический массаж», это уже не художественная, а медицинская книга. Кстати, повесть «Смерть любит ночь» для «Русской истории ужасов» я взял из космической саги. В агентстве мне сказали, что это очень круто, сборник выйдет в серии «Классики и современники».

А.Б.: - В советское время серию под таким названием выпускало издательство «Художественная литература».

А.Т.: - У меня есть много книг из этой серии. «Классики и современники» - это же звучит!

Так как мне сообщили, что моя повесть самая большая, я заплатил им где-то около десяти тысяч, точно уже не помню, хотя все платежки сохранились. Сумма не такая и большая, чтобы из-за нее сильно страдать. И я из-за этих денег, может быть, и не расстроился бы. Но после оплаты возникла тишина.

Обещали, что книгу выпустят к июню 2017. Но в июне она не вышла. Потом прошла информация, что она выйдет в сентябре, по крайней мере, осенью. Но и осенью тоже не вышла. Сказали, что готовят рисунки к сборнику, что ваша повесть будет участвовать в лавкрафтовском конкурсе, что вы должны получить премию… Я редко участвую в конкурсах, и мне показалось, что это может быть интересно. Еще они писали о выставках во Франции. Германии, где продемонстрировали книжки, в том числе мою.

Время проходит – и опять ничего, книга так и не появилась. Списался я с одной из организаторов из конкурса, собиравшей произведения. Она ответила, что книга давно вышла, мы ее будем представлять на разных ярмарках, презентациях. Книгу вы получите бесплатно как компенсацию за ожидания. А получить ее можно в Москве, в офисе агентства.

У меня в Москве много знакомых. Они приходили по указанному адресу, звонили по телефону. Но через какое-то время на звонки стал отвечать автоответчик электронным голосом: связь с нами только по электронной почте, пишите, мы вам ответим. Место, где якобы находится эта контора, посетило несколько человек не по одному разу. Даже охранник сказал: там никто не появляется, никаких мероприятий не проводится. Что это за контора, тоже никто не знает. Хотя опять же постоянно присылают приглашения для участия в разных конкурсах. Я расспрашивал тех, кто участвовал в них. Никто книг не получил, в лучшем случае электронный вариант. Как случилось, например, у тебя. Зато рекламы идут регулярно, вот только авторы-победители даже в интернете не звучат.

Если будет судебный процесс, они, конечно, ответят, что авторы сами присылали деньги, но у них ничего не получилось с изданием книги. Но на самом деле это вранье. Остап Бендер и то был благороднее.

А.Б.: – «Развод на бабки» и «кидалово», как это называется в определенных кругах.

А.Т.: - Они просят заранее присылать деньги. На конкурсы, на публикации, на пичтинги. Если начнешь интересоваться, почему все выплаты заранее, то к тебе тут же теряют интерес.

А.Б.: - Задолго до выхода книги. Как говорится, перефразируя Ильфа и Петрова: утром – деньги, вечером – книги. Или как зазывают некоторые фирмы, занимающиеся каталожной торговлей: вы выиграли миллион, а, чтобы его получить, закажите еще товар на тысячу рублей и так далее, обещают и обещают. Очень похожая тактика заманивания клиентов. И чем тогда отличается такое «литературное агентство» от какой-нибудь шарашкиной конторы «Товары для дома» и прочих «Рогов и копыт»?

А.Т.: - Люди творческие – люди экзальтированные. Их похвали – и они готовы участвовать, надеясь, что все пройдет хорошо и честно. Я – писатель и так достаточно раскрученный в России, связался с ними ради эксперимента. Сейчас они предложили участвовать в Горьковском сборнике.

А.Б.: - И настоятельно требуют от авторов оплаты заказанных экземпляров до выхода книги в свет.

А.Т.: - Что это за конкурс такой, и что за московское издательство, которое не имеет финансовых возможностей оплатить сборник? Они же могут заключить конкретные договоры с авторами, и те сразу оплатят, когда его получат. Но этого ничего нет, нет никаких гарантий получения сборника. И таких вариантов, на самом деле, очень много. Предлагают участвовать в различных конкурсах – например, во Франции, продавать там книжки и получить деньги. С кого получить, где? Получить их невозможно, потому что неизвестно откуда. Нет у них места, где идет нормальная торговля, где находится само издательство, нет телефонной связи, а книги можно получить на каком-то складе в поселке в дальнем Подмосковье, но туда пока добраться почти никому не удается. А информация про «Русскую историю ужасов» просто пропала.

Это – четкий, конкретный лохотрон. Они должны либо быть наказаны правоохранительными органами, либо компенсировать затраты тем, кого они обманули с учетом морального урона. А эта статья привлечет внимание многих пострадавших от них авторов из глубинки. И надеюсь надзорные и правоохранительные органы.