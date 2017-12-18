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Еще одна потеря архангельского культурного слоя. Ушел из жизни режиссер Михаил Угаров

Урожденный архангелогородец, сценарист и режиссер, художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни. Проблемы с сердцем…

Михаил родился в Архангельске, но повторил путь многих талантливых людей, добившихся чего-то в жизни – покинул малую родину уже в 19 лет.

Правда, почти каждый год навещал оставшихся здесь родителей, иногда привозил что-то новенькое.

Так, в 2016 году в рамках фестиваля «Берегиня» он привез на суд поморских зрителей свой скандальный спектакль «24+», собравший очень неоднозначную критику – часть наблюдателей решила, что нечто похожее видела в разгар перестройки на подмостках любительских театров. Сам же режиссер уверял, что все прозвучавшие со сцены откровения идут из души его студийцев.

 Еще раньше Михаил привозил в город детства свою киноработу «Братья Ч»… вольную, но не лишенную шарма трактовку биографии семьи Чеховых.

Владимир Лойтер, культурный и общественный деятель Поморья, хорошо знавший Михаила лично, сравнил его с театральными реформаторами уровня Станиславского и Ефремова:

- Потрясен. Ушел из жизни еще один представитель не поротого поколения, на котором все еще держится мыслящая Россия.

Редакция ИА RUSNORD выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

02 апрель 12:59 | : Культура

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