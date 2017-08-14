Закон есть закон. В "деле Панова" нет ни грамма политики - пояснение

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, 11.09.2017 г. Виктор Петрович Панов попросил областной Минкульт согласовать крупную сделку посредством заключения взаимосвязанных договоров между ИП В.П. Панова и директором молодежного театра, коим он является без приставки ИП, на создание музыкально-литературной композиции «Поминание» (общая сумма договоров 900 тыс. рублей).

Естественно, что Министерство культуры Архангельской области оставило без удовлетворения это обращение, издав соответствующее распоряжение. По той простой причине, что 31 статья 44 ФЗ содержит прямой запрет на заключение сделок, в которых усматривается конфликт интересов.

Напомним, что сегодня в социальных сетях появилось обращение от имени Молодежного театра, в котором делается упор на политическую составляющую конфликта, проводится параллель с «делом Серебренникова».

Впрочем, как видно из интервью 29.ru, у маэстро Панова собственная трактовка указанного выше закона: Мне не очень нравятся пьесы, я всегда буду писать инсценировки. Так я ставил «Яму», ставил «Собачье сердце». Много моих сценариев печатали, поэтому я имею право. Все три этих параметра может сочетать худрук. Это их беда, что они не знают, что в федеральном законе 44 указано, что может быть единый поставщик – не надо объявлять конкурс. И по закону прописано, что худрук имеет право получать средства за всю постановку.

В любом случае, в этом конфликте нет ни грамма политики, как нам пытаются представить.