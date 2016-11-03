"Новая газета": Кенозерье после кинославы. По следам "Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына"

Журналисты «Новый газеты», единственного оппозиционного печатного издания в стране, проехались по местам съемок фильма Андрея Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», получившего не только награду Венецианского кинофестиваля, но и весьма неоднозначную критику в России.
Вот как изменилась жизнь главного героя, действительно благодарного Андрею Сергеевичу:
В кино Алексей Тряпицын, сбежавший от одиночества и безнадеги в город, возвращается в родную деревню. В реальности же бывший почтальон (а еще столяр, слесарь, стропальщик, дорожный рабочий, монтажник, механик и т.д.) перебрался в населенный пункт покрупнее, взял в жены продавщицу Ольгу Аникееву с тремя детьми («вы ее в телевизоре видели, на экране она строгая, а так-то хохотушка»). Время от времени Алексей Васильевич бывает в материнском доме в Косицыне — проведывает старинного друга Виктора Колобова — киношного Колобка. И старается не попадаться на глаза туристам, приезжающим в Кенозерский национальный парк. Устал быть брендом.
Напомним, что почтальон Тряпицын, сыгравший в фильме самого себя, в Венецию не поехал (режиссер посчитал его в Европе «инородным телом»), зато стал героем нескольких популярных ток-шоу.
Остальное Кенозерье живет… также, как и жило. Полный текст публикации.
В конце декабря минувшего года Андрей Кончаловский привозил в Архангельск свою новую работу «Рай». Наблюдатели, успевшие посмотреть ленту, в один голос отмечают, что именитый режиссер перестал играть в русофильство, и это явно пошло ему на пользу – у ленты в перспективе прекрасное фестивальное будущее и отличный западный прокат.