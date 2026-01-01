Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Архангельский Корнилий принял участие в XIV Рождественских Парламентских встречах в Совете Федерации

В Совете Федерации состоялось пленарное заседание XIV Рождественских Парламентских встреч, которые проходят в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. В мероприятии участвовали председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе заседания принял участие и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Открывая заседание, Валентина Матвиенко поздравила Патриарха Кирилла с предстоящей годовщиной интронизации, а всех православных верующих — с праздником Крещения Господня, пожелав мира, добра и душевного тепла.

Глава Совета Федерации подчеркнула стратегическую значимость темы этого года — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Она отметила широкий масштаб регионального этапа Чтений, в котором участвовали представители более двухсот епархий в России и за рубежом.

«Международные Рождественские образовательные чтения — это всегда особое событие в общественной, культурной, духовной жизни нашей страны и одно из ярчайших воплощений соработничества государства и Церкви», — заявила Валентина Матвиенко.

В ходе встреч традиционно обсуждаются вопросы взаимодействия государства, Церкви и общества в сфере образования, культуры и духовно-нравственного воспитания. Участие в них митрополита Корнилия подчёркивает вовлечённость Архангельской митрополии в этот значимый общероссийский диалог.











30 январь 09:29

