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ООО "ДАРС" испортило воздух в Архангельской области

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО «ДАРС».

Установлено, что компания не разработала и не согласовала с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области план по снижению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, территория предприятия была захламлена отходами, а контейнерная площадка не соответствовала установленным требованиям. 

В результате принятых надзорным ведомством мер территорию очистили от отходов, контейнерную площадку привели в соответствие с требованиями, установили необходимое оборудование, разработали и согласовали план по снижению выбросов. 

Кроме того, по постановлениям прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно‑эпидемиологических норм) с назначением штрафа. 


18 август 14:44 | : Скандалы

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