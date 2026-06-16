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В Верхней Тойме воровали деньги на ремонте здания культурного центра

Прокуратурой Верхнетоемского района проведена проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Установлено, что между МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр» и ООО «М-Сервис»  в апреле 2023 года заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту помещений здания учреждения в с. Верхняя Тойма на общую сумму более 6 млн рублей.

При исполнении контракта подрядчиком не выполнен ряд работ по обустройству актового зала, однако заказчику представлены к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах проведенных работ.

В результате действий подрядчика бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

В этой связи по материалам прокурорской проверки следственным органом в отношении директора ООО «М-Сервис» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

 

 

17 август 10:34 | : Скандалы

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