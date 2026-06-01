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В Архангельской области директор культурного центра наворовала на 2 млн

Прокурором Верхнетоемского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр», обвиняемой по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, зная о том, что при проведении капительного ремонта  досугового центра использованная  на объекте плитка для устройства вентилируемого фасада не предусмотрена проектной документацией, экспертиза по качеству и потребительским свойствам данной плитки не проведена, данные, внесенные в платежные документы, не соответствуют действительности, а также о том, что обоснованность предъявленных к оплате объемов выполненных работ и понесенных подрядчиком ООО «М-Сервис» непредвиденных затрат не проверена, никаких мер к проверке объемов выполненных работ и обоснованности понесенных непредвиденных затрат, а также по проверке стоимости и потребительских характеристик используемых подрядчиком материалов не предприняла.  

Излишне уплаченные подрядчику денежные средства в рамках претензионной работы от ООО «М-Сервис» обвиняемая не истребовала, при том, что имела реальную возможность обеспечить возврат излишне выплаченных подрядчику денежных средств.

В результате незаконных действий обвиняемой бюджету Верхнетоемского муниципального округа причинен материальный ущерб на сумму около 2 млн рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

Наказание по инкриминируемой обвиняемой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело расследовано на основании материалов прокурорской проверки и направлено для рассмотрения в Красноборский районный суд Архангельской области. 

30 июнь 08:49 | : Скандалы

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