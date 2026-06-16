Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске расследуется мошенничество при капремонте школы

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и фактического руководителя коммерческой организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являющийся бенефициаром и владельцем общества с ограниченной ответственностью в период с 13 февраля 2025 года по 18 июля 2025 года умышленно из корыстных побуждений похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие администрации МО «Город Северодвинск», в особо крупном размере на сумму свыше 8,3 млн рублей в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенного в г. Северодвинске, при реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, добровольно возмещен обвиняемым в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением УМВД России по Архангельской области.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области. 

 

17 август 08:58 | : Скандалы

Главные новости


"Год культуры" по-поморски. Памятник "Медикам Севера" закрыли от народа
СССР, который мы потеряли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (203)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20