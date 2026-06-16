В Северодвинске расследуется мошенничество при капремонте школы

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и фактического руководителя коммерческой организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являющийся бенефициаром и владельцем общества с ограниченной ответственностью в период с 13 февраля 2025 года по 18 июля 2025 года умышленно из корыстных побуждений похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие администрации МО «Город Северодвинск», в особо крупном размере на сумму свыше 8,3 млн рублей в рамках исполнения заключенного муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания средней общеобразовательной школы, расположенного в г. Северодвинске, при реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, добровольно возмещен обвиняемым в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением УМВД России по Архангельской области.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области.