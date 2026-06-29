Еще четыре члена СРО садятся на скамью подсудимых

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение в отношении четырех руководителей региональной саморегулируемой организации в совершении 19 преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и 35 преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой в значительном (крупном) размере за незаконные действия).

Органом предварительного расследования установлено, что одним из критериев участия в конкурсах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов строительства, в том числе в рамках национальных проектов, является наличие в штате юридических лиц квалифицированных специалистов в области строительства, а также наличие членства в региональной саморегулируемой организации.

Обвиняемые, зная об указанных критериях и об отсутствии у части коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей таких специалистов, предлагали их представителям за коммерческий подкуп принять в ее члены путем составления подложных документов о якобы имеющихся в штате специалистах, а в последующем ежегодно осуществлять пролонгацию такого членства, на что последние соглашались.

За указанные незаконные действия в период с 2018 по 2024 годы обвиняемые получили от 44 руководителей обществ и 10 индивидуальных предпринимателей коммерческий подкуп в общем размере свыше 7 млн руб.

Один из обвиняемых вину признал частично, двое выразить свое отношение к обвинению отказались, еще один, который привлекается только по обвинению в совершении одного преступления, предусмотренного п.п. «а, в, г» ч. 7 ст.204 УК РФ), своей вины не признал.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.