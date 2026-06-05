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В Архангельске сдан позорный тротуар за 1.3 миллиарда

На основании жалоб северян Народный фронт проверил ход реконструкции площади Профсоюзов, общая стоимость которой превышает 1,3 миллиарда рублей. Заказчик объекта - мэрия Архангельска, подрядчик - ООО "АСК": https://www.arhcity.ru/?page=26/19967.

В прошлом году на тротуаре между ТЦ “Час Пик” и “Айсберг” старые плиты заменили новой брусчаткой. Но покрытие укладывали второпях, поэтому теперь тротуар на популярной автобусной остановке выглядит как полоса препятствий.

Плиты пошли волнами, провалились или вздулись, а вокруг столбов и колодцев зияют сквозные дыры – дорожники просто не стали вырезать куски камня для стыков.

Люди здесь постоянно оступаются и спотыкаются. И хотя глава города Дмитрий Морев обещал сдать площадь уже в ноябре: https://www.pomorie.ru/2025/08/11/689a16b923c4d854ff0c5a18.html, исправлять этот позор пока позволяет погода никто не спешит.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует провести претензионную работу и обязать подрядчика переделать дефектный тротуар. Город должен получить идеальный объект, а не опасные спотыкачи.



19 июнь 17:53 | : Скандалы

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