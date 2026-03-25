Дело об обмане иностранных студентов в архангельском вузе передано в суд

Следователями Следственного управления УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера и пяти участников организованной группы из числа бывших и действующих сотрудников одного из высших учебных заведений города Архангельска. Они обвиняются в мошенничествах, жертвами которых стали 32 иностранных студента, прибывших из стран Южной Азии.

В ходе предварительного следствия установлено, что начиная с 2016 года организатор криминальной схемы, в настоящее время находящийся в международном розыске, вместе с пятью сообщниками и ещё одним соучастником, в отношении которого ранее было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вводили в заблуждение кандидатов на обучение в вузе относительно реальной цены образовательных услуг и похищали их денежные средства.

С этой целью лидер преступной группы организовал создание и регистрацию за пределами Российской Федерации фирмы для привлечения иностранных абитуриентов. В официальных письмах о зачислении, направляемых за подписью должностных лиц университета, указывалась стоимость учёбы, значительно превышающая фактическую.

В дальнейшем между вузом, зарубежной организацией и жертвами обмана заключались трёхсторонние договоры, в которых в нарушение требований федерального законодательства не указывалась цена обучения. Оплата и оформление документов осуществлялись исключительно при посредничестве данной фирмы.

Противоправную деятельность обвиняемых пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России в 2023 году. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 20 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.