Ревнивец из Поморья обнародовал интимную сторону жизни своей супруги

Прокуратура Виноградовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений граждан).

По версии следствия обвиняемый в феврале 2026 года на почве ревности, с использованием мобильного телефона своей супруги, без ее разрешения, осуществил доступ к сведениям, находящимся на ее личной странице в социальной сети, ознакомился с ее личной перепиской, произвел незаконное копирование переписки путем фотографирования и в дальнейшем распространил эти фотоматериалы.

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу.