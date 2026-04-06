Большегрузы добивают Ленинградский проспект в Архангельске

По поручению Президента РФ Народный фронт проводит мониторинг состояния дорожной сети областных центров. Мы выехали на Ленинградский проспект, который проходит по трём городским округам и ежедневно пропускает 30 000 автомобилей.



И если Архангельск давно знаменит своими ямами и колдобинами, то этой весной ситуация только усугубляется. По городским улицам всё чаще курсируют огромные грузовики: в основном это техника строительных компаний, до краёв заполненная инертными материалами.



Вес и габариты большегрузов не рассчитаны на городские дороги. Вот и 2/3 Ленинградского проспекта протяжённостью более 10 километров испещрены такой колейностью, которую легковушки образовать не способны.



Самосвалы и бортовые грузовики буквально “разрывают” не только вековой, но и относительно свежий асфальт, а городская дорожная сеть уничтожается, не смотря на бюджетные вливания в её обновление.



Народный фронт обратился в мэрию города. Активисты требуют ограничить движение большегрузов в центре Архангельска, как это сделано в весеннюю распутицу на региональных трассах.