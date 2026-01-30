Жителей окраины Онеги задолбало ходить пешком до центра города

Онежской межрайонной прокуратурой в ходе проверки по обращениям граждан установлено, что несмотря на значительное число жителей, проживающих в удаленном микрорайоне города Онеги, транспортное сообщение населения администрацией города организовано не было, автобусный маршрут и обустроенная автобусная остановка отсутствовали, в результате чего люди были вынуждены передвигаться пешком до центра города.

В этой связи прокурором главе администрации внесено представление, рассмотрев которое, органы власти в кратчайшие сроки провели работы по введению автобусного маршрута и строительству автобусного павильона.

(фото с https://ru.freepik.com)