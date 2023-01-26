Глава Онеги пожалел детям школьный автобус и был одернут прокурором

Онежская межрайонная прокуратуры в ходе проведённой проверки установила, что дети из многодетных семей, проживающие в отдаленном микрорайоне г.Онега вынуждены ежедневно идти пешком по снегу либо грязи через территорию неэксплуатируемого аэродрома либо по обочине грунтовой неосвещенной дороги.

Расстояние до школ № 1 и 4 г. Онеги, которые посещают дети из этого микрорайона составляет более двух и одного километров соответственно. Автобусных маршрутов регулярных перевозок в этой местности нет, в результате чего дети ежедневно подвергают угрозе свою жизнь и здоровье на пути в школу и обратно.

Внесённое прокурором представление об устранении нарушений закона главой МО «Онежский муниципальный район» отклонено, что потребовало судебной защиты прав несовершеннолетних.

Решением суда бездействие районной администрации признано незаконным, не неё судом возложена обязанность организовать регулярный бесплатный подвоз детей до школы и обратно.

Решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокурора.