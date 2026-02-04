Вверх
Налетову из архангельского ГУКС придется расстаться с 50 тыс. рублей

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда                         г. Архангельска от 05.12.2025, которым начальник отдела государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление превышение должностных полномочий). 

Как установлено судом, должностное лицо, являясь ответственным                             за организацию строительного контроля за выполнением работ по строительству многоквартирного жилого дома в поселке Плесецк, стоимостью более 182,5 млн рублей в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», не желая надлежащим образом проверять объем выполненных работ и их соответствие условиям контракта, требованиям строительных норм и правил, а также выезжать на объект, подписал акты о приемке выполненных работ, при том, что ряд из них не соответствовали проектно-сметной документации. 

В результате оплачены из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Архангельской области невыполненные и некачественно выполненные работы по выравниванию и штукатурке стен, стоимость которых составила более 7 млн рублей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, при заселении которых в новый дом эти нарушения устранены не были.

Причиненный государству ущерб взыскан с коммерческой организации                в рамках рассмотрения спора Арбитражным судом Архангельской области.                За счет застройщика произведен ремонт помещений.

Вину в совершении преступления виновный не признал. 

Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.

24 февраль 16:10 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20