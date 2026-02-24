Директор архангельского техникума рискует сесть за халатность

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора техникума, обвиняемого по ч. 2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что руководитель образовательного учреждения допустил к практическим занятиям с использованием газосварочного оборудования со студентами не аттестованного педагога, который по данному вопросу не обучен и не проинструктирован, необходимыми знаниями по соблюдению требований охраны труда при использовании газосварочного оборудования не обладал.

В результате допущенной халатности 04.02.2025 при проведении практического учебного занятия преподавателем со студентами техникума при использовании непроверенного надлежащим образом резака с баллоном газа произошел резкий скачок давления, которое спровоцировало мощный импульс и подготовленный для резки метал разлетелся в разные стороны.

Находящиеся в непосредственной близости студены и преподаватель получили травмы различной степени тяжести, в том числе двоим причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.