Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор Вельского техникума получил смешную взятку ягодами и не сознается

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преподавателя, и.о. директора ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум», обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее нарушение законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что обвиняемый, используя свои служебные полномочия, в сентябре текущего года сообщил двум студентам возглавляемого им техникума, что он готов погасить имеющуюся у них академическую задолженность, наличие которой может служить основанием для отчисления из образовательного учреждения, и без проверки знаний проставить удовлетворительные оценки по ряду учебных дисциплин, при условии передачи ему указанными студентами пищевой продукции.

В последующем обвиняемый получил часть продукции от студентов на сумму около 8 тысяч рублей. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал.

Уголовное дело расследовано в следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и будет направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

25 декабрь 16:12 | : Скандалы

Главные новости


Миф о «золотом» рубле
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (373)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20