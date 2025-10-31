Директор Вельского техникума получил смешную взятку ягодами и не сознается

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преподавателя, и.о. директора ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум», обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее нарушение законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Установлено, что обвиняемый, используя свои служебные полномочия, в сентябре текущего года сообщил двум студентам возглавляемого им техникума, что он готов погасить имеющуюся у них академическую задолженность, наличие которой может служить основанием для отчисления из образовательного учреждения, и без проверки знаний проставить удовлетворительные оценки по ряду учебных дисциплин, при условии передачи ему указанными студентами пищевой продукции.

В последующем обвиняемый получил часть продукции от студентов на сумму около 8 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал.

Уголовное дело расследовано в следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и будет направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.