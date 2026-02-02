Вверх
Прокуратура Северодвинска обвинила комиссию по делам несовершеннолетних в бездействии

Прокуратурой г. Северодвинска в ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Северодвинска (далее – КДН, комиссия), являясь координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, допускала нарушения требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Так, в течение 2025 года КДН необоснованно отказывала одному из специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в предоставлении информации, необходимой для организации профилактической работы с семьями, имеющими детей.  

При поступлении из социального учреждения информации о рассмотрении вопроса о привлечении родителей (законных представителей), которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении 4 несовершеннолетних, к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, комиссия процессуальных решений не вынесла, ограничившись принятием этой информации к сведению.

В этой связи  прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав незаконным.

Северодвинским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, а Архангельский областной суд подтвердил правильность доводов прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменения. 

Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.

16 февраль 12:43 | : Скандалы

