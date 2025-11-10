Прокуратура Архангельской области нашла серьезные нарушения в бюджетной сфере

За 2025 год прокуратурой области и автономного округа выявлено 894 нарушения бюджетного законодательства, принято 406 мер реагирования.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные с несовершенством правовой базы, незаконным, нецелевым и неэффективным расходованием бюджетных средств, ненадлежащим администрированием доходов по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, нарушением порядка утверждения бюджетных смет, несоответствием заключенных соглашений, контрактов установленным требованиям.

Пристальное внимание уделено соблюдению законодательства при постановке на учет бюджетных обязательств, по постановлениям прокуроров к административной ответственности по ст. 15.15.7 КоАП РФ привлечены 16 должностных лиц.

К примеру, по постановлениям Приморского межрайонного прокурора начальники двух территориальных управлений администрации Приморского муниципального округа за нарушение сроков постановки на учет бюджетных обязательств более чем на 10 дней контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст.15.15.7 КоАП РФ, назначены наказания в виде предупреждений, по результатам рассмотрения представлений прокурора в работу органов местного самоуправления внесены коррективы.

По фактам нецелевого использования бюджетных средств по инициативе прокуроров два лица привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

По материалам проверки прокуратуры Верхнетоемского района, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту включения директором подрядной организации в акты выполненных работ на капитальный ремонт фасада здания Дома культуры в с. Верхняя Тойма подложных сведений об объемах работ и примененных материалах, повлекшего причинение ущерба в размере 2,3 млн рублей.