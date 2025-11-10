Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области нашла серьезные нарушения в бюджетной сфере

За 2025 год прокуратурой области и автономного округа выявлено 894 нарушения бюджетного законодательства, принято 406 мер реагирования. 

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные с несовершенством правовой базы, незаконным, нецелевым и неэффективным расходованием бюджетных средств, ненадлежащим администрированием доходов по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, нарушением порядка утверждения бюджетных смет, несоответствием заключенных соглашений, контрактов установленным требованиям.

Пристальное внимание уделено соблюдению законодательства при постановке на учет бюджетных обязательств, по постановлениям прокуроров  к административной ответственности по ст. 15.15.7 КоАП РФ привлечены 16 должностных лиц.

К примеру, по постановлениям Приморского межрайонного прокурора начальники двух территориальных управлений администрации Приморского муниципального округа за нарушение сроков постановки на учет бюджетных обязательств более чем на 10 дней контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст.15.15.7 КоАП РФ, назначены наказания в виде предупреждений, по результатам рассмотрения представлений прокурора в работу органов местного самоуправления внесены коррективы.

По фактам нецелевого использования бюджетных средств по инициативе прокуроров два лица привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

По материалам проверки прокуратуры Верхнетоемского района, следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту включения директором подрядной организации в акты выполненных работ на капитальный ремонт фасада здания Дома культуры в с. Верхняя Тойма подложных сведений об объемах работ и примененных материалах, повлекшего причинение ущерба в размере 2,3 млн рублей.

09 февраль 16:07 | : Скандалы

Главные новости


День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Архангельске на прощание с зимой запускают «Кинопанораму»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (104)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20