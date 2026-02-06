Вверх
Прокуратура Архангельской области разрулила ситуацию с льготными лекарствами

Сегодня, 6 февраля 2026 года в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа с участием начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкиной, прокурора Архангельской области  и автономного округа Николая Хлустикова на заседании коллегии  подведены итоги работы органов прокуратуры в 2025 году и определены дальнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка. В заседании коллегии также приняли участие руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области и автономного округа, горрайспецпрокуроры.

Отмечено, что в 2025 году органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлено 32 872 нарушения, в том числе принесено 3 326 протестов, внесено 7 661  представление, направлено в суды 2 148 заявлений, объявлено 1 689 предостережений, 4 336 виновных лиц привлечено к дисциплинарной и 1 541  – к административной ответственности. По результатам проверок возбуждено 67  уголовных дел. Защищены права 4 745 граждан.

 Как и прежде, приоритетными направлениями надзорной деятельности оставались реализация социальных прав граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, защита интересов государства, недопущение ущемления прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 В результате реализации прокуратурой области и автономного округа права законодательной инициативы в области введены дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей на первоочередной прием в органах власти, заявителям предоставлено право выбора формы получения услуг, в целях охраны здоровья населения установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях социальных объектов, в автономном округе определены основы правового просвещения и информирования, установлена административная ответственность за неисполнение актов межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 730 млн. рублей перед почти 11 тыс. работниками и выплаты компенсации на сумму 1,2 млн. рублей. 

 Усилиями прокуроров разрешена ситуация в области с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами, находящимися на отсроченном исполнении. Мерами прокурорского реагирования обеспечено выделение дополнительного финансирования в размере 3,7 млрд рублей.

 Принятыми мерами обеспечена доступность 45 медицинских и социальных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных граждан, получение более 120 лицами с ограниченными возможностями здоровья технических средств реабилитации и медицинских изделий, выплаты компенсации расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации по электронным сертификатам в сумме более 98 млн рублей.

 По результатам вмешательства прокуроров погашена задолженность за энергоресурсы на территории области в размере 120,4 млн рублей, автономного округа – 36 млн рублей. Вместе с тем ее размер остается значительным – 3 млрд рублей в области и почти 500 млн рублей в автономном округе, что требует принятия дополнительным мер.

 В результате принятых мер реагирования восстановлены права 665 участников долевого строительства, из 54 договоров участия в долевом строительстве по 8 объектам исключены условия, ущемляющие права граждан, по материалам прокурорских проверок к административной ответственности привлечено 15 лиц.

 Обеспечено завершение в регионах строительства 7 многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья, капитального ремонта 531 многоквартирного дома, а также снос 159 расселенных домов. Сформирована и реализуется новая программа переселения из аварийного жилья в области, в текущем году планируется расселить более 2 тыс. граждан. 

 По актам реагирования перед предпринимателями погашена задолженность в размере 79 млн. рублей. На территории автономного округа такая задолженность отсутствует.

 По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в области и автономном округе.


06 февраль 14:41

