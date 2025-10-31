Северодвинский спеццентр "Ручеек" уличен в нарушениях

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую выездную проверку в ГБУАО «Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек».

Поводом для проверки послужил индикатор риска нарушения обязательных требований: сокращение штатной численности специалистов, непосредственно оказывающих социальные услуги, более чем на 20 % за два календарных года в пересчёте на одного получателя услуг.

В ходе проверки установлено, что учреждение не обеспечивает надлежащую доступность среды для людей с инвалидностью по слуху и зрению. В частности, не выполнены требования по:

- оснащению помещений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- дублированию голосовой информации текстовыми надписями и (или) световыми сигналами;

- предоставлению информации о социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).

В целях устранения выявленных нарушений руководству центра выдано обязательное предписание. Исполнение предписания находится на контроле Гострудинспекции.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Доступная среда — базовое условие для полноценного участия детей с инвалидностью в реабилитационном процессе. Предписание инспекции направлено на оперативное восстановление прав воспитанников. Контроль за его исполнением будет осуществляться до полного устранения нарушений».