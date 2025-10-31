Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский спеццентр "Ручеек" уличен в нарушениях

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе завершила внеплановую выездную проверку в ГБУАО «Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек».

Поводом для проверки послужил индикатор риска нарушения обязательных требований: сокращение штатной численности специалистов, непосредственно оказывающих социальные услуги, более чем на 20 % за два календарных года в пересчёте на одного получателя услуг.

В ходе проверки установлено, что учреждение не обеспечивает надлежащую доступность среды для людей с инвалидностью по слуху и зрению. В частности, не выполнены требования по:

- оснащению помещений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- дублированию голосовой информации текстовыми надписями и (или) световыми сигналами;

- предоставлению информации о социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).

В целях устранения выявленных нарушений руководству центра выдано обязательное предписание. Исполнение предписания находится на контроле Гострудинспекции.

 Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Доступная среда — базовое условие для полноценного участия детей с инвалидностью в реабилитационном процессе. Предписание инспекции направлено на оперативное восстановление прав воспитанников. Контроль за его исполнением будет осуществляться до полного устранения нарушений».

06 февраль 12:47 | : Скандалы

Главные новости


Нападёт ли Трамп на Иран?
Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (80)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20