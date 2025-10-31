Приезжий делец неудачно пытался подкупить власти Северодвинска

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 45-летнего жителя г.Москвы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что 10.03.2025 коммерческая организация, зарегистрированная в Республике Карачаево-Черкессия, с администрацией МО «город Северодвинск» заключила контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Северодвинска.

Подсудимый, являясь конечным выгодоприобретателем от предпринимательской деятельности указанной коммерческой организации и представляя ее интересы в отношениях с администрацией в рамках исполнения контракта, действуя из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь максимальную материальную прибыль от исполнения контракта, в ходе личных встреч на территории городов Северодвинска и Архангельска предлагал заместителю главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству взятку в виде денег в сумме 5 млн рублей и денежные средства в размере 30 % от суммы увеличения цены контракта, а также недвижимое имущество.

За взятку должностное лицо должно было совершать действия в пользу подрядчика, а также повлиять на главу города Северодвинска и членов комиссии по рассмотрению предложений об изменении существенных условий муниципальных контрактов, инициировать рассмотрение заказчиком предложений подрядчика о повышении размера аванса по контракту на 60 млн рублей и об увеличении цены контракта, а также обеспечить гарантированное принятие положительных решений в пользу подрядчика по итогам рассмотрения данных предложений.

Осужденный 03.07.2025, находясь на территории международного аэропорта в Архангельске, лично передал заместителю главы администрации Северодвинска, участвующему в проводимом сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области оперативно-розыскном мероприятии, часть взятки в сумме 2 млн рублей, однако был задержан на территории города Северодвинска, куда приехал для подписания дополнительного соглашения по контракту.

Суд, с учетом мнения участвующего в деле прокурора, назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей.

В доход государства конфисковано 2 млн рублей.