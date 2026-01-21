Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодой житель Поморья жестоко измывался над возлюбленной

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного, обвиняемого по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с целью устрашения своей сожительницы, неоднократно применял к ней физическое насилие, в том числе  душил ее. Кроме того, он тайно осуществил видеосъемку интимного характера и из мести незаконно распространял среди своих знакомых, в том числе близких потерпевшей. 

Уголовное дело будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

21 январь 16:15 | : Скандалы

Главные новости


Об отправке архангельских баранов в Санкт-Петербург. Из прошлого Поморья
В новый год с хорошим настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (208)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20