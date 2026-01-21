Молодой житель Поморья жестоко измывался над возлюбленной

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного, обвиняемого по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

В ходе следствия установлено, что обвиняемый с целью устрашения своей сожительницы, неоднократно применял к ней физическое насилие, в том числе душил ее. Кроме того, он тайно осуществил видеосъемку интимного характера и из мести незаконно распространял среди своих знакомых, в том числе близких потерпевшей.

Уголовное дело будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.