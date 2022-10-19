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Архангелогородец устроил порнографический "вернисаж" бывшей возлюбленной

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов,  совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием установлено, что обвиняемый06, находясь в областном центре, в социальной сети распространил интимные фотографии и видеозаписи порнографического содержания, в том числе с изображением себя и бывшей возлюбленной, вследствие чего нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что не подумал спросить разрешение потерпевшей, выкладывая контент с ее участием.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы. За незаконное распространение порнографических материалов- до 6 лет лишения свободы.

06 декабрь 10:55 | : Скандалы

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