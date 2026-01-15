За коньяк - словный срок. Коррупция в Северодвинске

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденных приговором Северодвинского городского суда от 27.11.2025 руководителя коммерческой организации в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий), и бывшего директора муниципального унитарного предприятия – по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия).

Установлено, что в ноябре 2023 года между администрацией города Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель Общества, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал, а директор муниципального унитарного предприятия получил взятку в виде бутылки коньяка стоимостью 19 999 рублей, за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией города Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс.

За содеянное каждому из виновных судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере двухкратной сумме взятки, то есть в ра