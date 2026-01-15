Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За коньяк - словный срок. Коррупция в Северодвинске

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденных приговором Северодвинского городского суда от 27.11.2025 руководителя коммерческой организации в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий), и бывшего директора муниципального унитарного предприятия – по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия). 

Установлено, что в ноябре 2023 года между администрацией города Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель Общества, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал, а директор муниципального унитарного предприятия получил взятку в виде бутылки коньяка стоимостью 19 999 рублей, за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией города Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс.  

За содеянное каждому из виновных судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере двухкратной сумме взятки, то есть в ра

15 январь 13:27 | : Скандалы

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20