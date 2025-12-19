Они озверели? В Плесецком округе учительница избивала пятиклассника

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учителю одной из школ Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2024 года по март 2025 года осужденная, являясь классным руководителем в школе, использовала ненадлежащие методы воспитания и систематически наносила побои 11-летнему ученику, допустившему нарушения учебной дисциплины.

Напомним, буквально вчера мы сообщали об аналогичном инциденте в одной из школ Котласского округа. Это что – профессиональное выгорание в последней стадии или неудовлетворенность личной жизнью?!

Приговором Плесецкого районного суда учителю назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также запретил ей заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Суд удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу несовершеннолетнего потерпевшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.