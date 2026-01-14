На реке Мезень откачивают топливо из утонувшего бензовоза

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Северного межрегионального управления Росприроднадзора, Североморского территориального управления Росрыболовства проводится проверка по факту происшествия на ледовой переправе.

Установлено, что 22.12.2025 на 344 км. автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень под лед провалился автомобиль КАМАЗ, транспортировавший топливо.

В настоящее время проведены работы по откачке бензина из автомобиля, загрязнения нефтепродуктами р. Мезень, массовой гибели биологических ресурсов не допущено.

В ходе проверки будет дана оценка действиям виновных лиц по соблюдению предписаний водоохранного законодательства.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.