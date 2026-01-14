Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На реке Мезень откачивают топливо из утонувшего бензовоза

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Северного межрегионального управления Росприроднадзора, Североморского территориального управления Росрыболовства проводится проверка по факту происшествия на ледовой переправе. 

Установлено, что 22.12.2025  на 344 км. автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень под лед провалился автомобиль КАМАЗ, транспортировавший топливо.

В настоящее время проведены работы по откачке бензина из автомобиля, загрязнения нефтепродуктами р. Мезень, массовой гибели биологических ресурсов не допущено. 

В ходе проверки будет дана оценка действиям виновных лиц по соблюдению предписаний водоохранного законодательства.

При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

14 январь 12:15 | : Скандалы

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (101)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20