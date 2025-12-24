Вверх
Ущерб экологии при сносе здания в Мирном оценен в бешеные деньги

Проведенной прокуратурой ЗАТО г. Мирный проверкой установлено, что при сносе здания бывшей поликлиники весь образовавшийся строительный мусор вывезен на земельный участок, не предназначенный для складирования отходов. 

Действия недобросовестного подрядчика повлекли ухудшение экологической обстановки и могли привести к деградации почвенного слоя.

Прокурор ЗАТО г. Мирный обратился с исковым заявлением в Плесецкий районный суд Архангельской области с целью устранения нарушений земельного и природоохранного законодательства, допущенных совместными действиями юридического лица и индивидуального предпринимателя, в пользовании которых находился земельный участок.

Размер причиненного окружающей среде вреда оценен специалистами более 200 млн рублей.

Последовательная работа прокуратуры позволила добиться возмещения суммы причиненного экологии вреда. 

Сегодня решением Плесецкого районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, с виновных лиц в бюджет органов местного самоуправления взыскано более 221 млн рублей.


