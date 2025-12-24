Ремонтами мостов в НАО заинтересовалась прокуратура

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере закупок установлено, что казенным учреждением округа подрядчику перечислены денежные средства в общей сумме более 300 млн рублей в качестве авансовых платежей по дополнительным соглашениям к государственным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту мостовых сооружений округа.

При этом законные основания для изменения существенных условий государственных контрактов, в том числе по увеличению авансирования и изменению сроков выполнения работ, отсутствовали. В соответствии с действующим законодательством такие соглашения являются ничтожными и не влекущими правовых последствий.

В этой связи прокуратурой области и округа в Арбитражный суд Архангельской области (с постоянном присутствием в г. Нарьян-Маре) направлены исковые заявления о признании восьми дополнительных соглашений недействительными, применении последствий их недействительности.

Суд согласился с позицией прокурора, признав оспариваемые дополнительные соглашения недействительными, взыскав с подрядчика незаконно перечисленные денежные средства.

Решения суда не вступили в законную силу.