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В САФУ принимали фальшивых аспирантов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Северного (Арктического) Федерального Университета. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) ч. 5 ст.33 ч.1 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч.5 ст. 33 ч.1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге). 

 Следствием установлено, что в период с августа по октябрь 2022 года сотрудники высшего учебного заведения без проведения вступительных испытаний за пределами сроков поступления в университет по программе аспирантуры, организовали подготовку и подписали приказ о зачислении в число обучающихся по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре нескольких абитуриентов. В результате чего указанные лица незаконно были включены в списки обучающихся.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В рабочих кабинетах подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

16 сентябрь 19:06 | : Скандалы

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