Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласскому акушеру, угробившему младенца, вынесли приговор

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 15.10.2025, которым врач-акушер-гинеколог операционного блока ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки» признана виновной  по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Судом установлено, что осужденная 30.03.2023 при принятии родов у пациентки допустила ряд дефектов оказания медицинской помощи, в том числе не рассмотрела вопрос о родоразрешении путем операции «кесарево сечение» при наличии для того показаний. Несвоевременная и неправильная медицинская помощь потерпевшей на этапе родовспоможения послужила причиной рождения ребенка с острой асфиксией, это привело к развитию у новорожденного органического поражения головного мозга и повлекло наступление 02.02.2024 смерти мальчика при наличии реальной возможности избежать неблагоприятного исхода.

За содеянное виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

09 декабрь 15:48 | : Скандалы

Главные новости


Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья
Упражнения в прекрасном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (134)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20