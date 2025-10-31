Котласскому акушеру, угробившему младенца, вынесли приговор

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области от 15.10.2025, которым врач-акушер-гинеколог операционного блока ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки» признана виновной по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Судом установлено, что осужденная 30.03.2023 при принятии родов у пациентки допустила ряд дефектов оказания медицинской помощи, в том числе не рассмотрела вопрос о родоразрешении путем операции «кесарево сечение» при наличии для того показаний. Несвоевременная и неправильная медицинская помощь потерпевшей на этапе родовспоможения послужила причиной рождения ребенка с острой асфиксией, это привело к развитию у новорожденного органического поражения головного мозга и повлекло наступление 02.02.2024 смерти мальчика при наличии реальной возможности избежать неблагоприятного исхода.

За содеянное виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года.

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами о невиновности Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.