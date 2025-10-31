Путин узнает. Многодетной матери из Архангельска отказывают в арктической ипотеке

В Народный фронт обратилась мать семерых детей, жена участника СВО Ольга Старченко. Уже много лет молодая женщина и её муж пытаются оформить арктическую ипотеку, но все банки, в том числе государственные, отказывают им в льготном кредите.



Первоначальный взнос Старченко накопили, постоянный доход оба супруга имеют, но финансисты блокируют выдачу средств семье без какого-либо объяснения причин.



Неофициально банки заявляют, что у Ольги и Евгения слишком много детей, поэтому подушевой доход получается мизерным.



И хотя правительство Поморья поддержало семью Старченко, выдав родителям сертификат на улучшение жилищных условий, для Ольги, Евгения и их детей ситуация не улучшилась.



Вместо комфортной новостройки семья Старченко была вынуждена купить квартиру в гнилом бараке с текущей крышей, построенном 87 лет назад. На эти цели супруги потратили и свои накопления, и субсидию из бюджета Архангельской области.



По ситуации Ольги фронтовики обратились в несколько головных офисов крупнейших банков, но их руководство отказалось от комментариев.



Об этой и других проблемах с арктической ипотекой Народный фронт доложит президенту России Владимиру Путину.