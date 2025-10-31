В черте города Няндома обнаружены залежи гниющей древесины

По жалобам жителей представители Народного фронта выехали в Няндому для оценки работы местной системы по обращению с отходами.



Картина здесь удручающая: весь город завален пожароопасными отходами. Так, на въезде в Няндому со стороны Каргополя с помощью проекта “Чистая страна” ликвидировали незаконную свалку отходов лесопиления. Потратили 60 миллионов, но работы выполнили не все: площадка не выровнена, трава взошла клочьями, а участок отсыпан песчано-гравийной смесью вместо плодородного грунта.



Совсем рядом “автор” старой свалки сделал новую, опять незаконную, завалив соседний с официальным участок новыми пожароопасными опилками. При этом ни полигон, ни подрядчик не предоставляют отчётность об объемах переданных и захоронённых отходов.



Народный фронт обратился в региональное управление Следкома России. Просит провести проверку расходования бюджетных средств и дать правовую оценку данной проблемы.



А пока общественники продолжают мониторинг проблемных свалок региона.