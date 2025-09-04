Вверх
В Карпогорах из-за антисанитарии закрылось детское отделение больницы

Карпогоры возмущены закрытием детского отделения ЦРБ и объединения его с терапевтическим отделением. Родители начали активно писать гневные посты в соцсетях, сообщая о серьезных нарушениях санитарии и условий содержания пациентов.

Одним из поводов для недовольства стало обнаружение тараканов прямо в пище больных детей. Пользователи соцсетей разместили фотографии блюд с насекомыми внутри, утверждая, что подобные случаи стали привычными в данном медицинском учреждении.

«Мы считаем такое положение вещей недопустимым, — пишет одна из мамочек в своем посте. — Детей переводят лечиться вместе со взрослыми пациентами, нарушаются нормы пребывания, ухудшились условия ухода».

Кроме жалоб на бытовые неудобства и плохие санитарные условия, жители ставят вопрос о правомерности решения руководства закрыть детское отделение. Многие считают, что объединение отделений нарушает права маленьких пациентов и ухудшает качество медицинской помощи детям.

Администрация, как обычно, отмалчивается. Основной вопрос, «Почему детское отделение оказалась в таком состоянии?» - остается открытым.

P.S. Отписка:

«Педиатрическое отделение в настоящее время не работает в связи с низкой загруженностью отделения и кадровой ситуацией (недостаточно медицинских сестер). Для размещения детей временно выделены отдельные палаты в терапевтическом отделении. Здания больницы не обеспечены горячим водоснабжением, предусмотрены водонагреватели для подогрева воды. Питание пациентов осуществляется по договору со сторонней организацией. В настоящее время ведется претензионная работа с организацией, оказывающей услуги по питанию пациентов. Вопрос питания пациентов взят на личный контроль главного врача. Проводится внеплановая внутренняя проверка по соблюдению санитарных правил на пищеблоке. Жалоб от пациентов и персонала на наличие мышей в терапевтическом отделении не поступало, запланированы профилактические работы по дератизации».


