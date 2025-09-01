Два железнодорожника из Поморья попались на взяточничестве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум работникам структурного подразделения по управлению терминально-складским комплексом железной дороги. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах).

Следствием и судом установлено что, в 2022-2023 годах осужденные вступили в преступный сговор с представителями двух коммерческих организаций, осуществляющими предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг в сфере реализации лесопродукции, и за взятку в виде денег в размере более 299 тысяч рублей от одного из них и в размере более 111 тысяч рублей от другого обеспечили использование в интересах этих коммерческих организаций труда подчиненных им работников, вверенного им оборудования, принадлежащего подразделению ОАО «РЖД», использования места для складирования товара на территории производственного участка в поселке Вычегодский, в том числе пакетирование (крепление/раскрепление) груза, выгрузку товара, продажу которого осуществляли коммерческие организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. Задержание подследственных производилось при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество одного из фигурантов, включая транспортные средства, на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.

Приговором Котласского городского суда им назначено наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере железнодорожных перевозок сроком на 1 год. Также в доход государства конфискована сумма взяток в размере 411 420 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.