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Архангельские железнодорожники попались на взяточничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух работников структурного подразделения по управлению терминально-складским комплексом железной дороги в совершении двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах).

 По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые вступили в преступный сговор с представителями двух коммерческих организаций, осуществляющими предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг в сфере реализации лесопродукции, и за взятку в виде денег в размере более 299 тысяч рублей от одного из них и в размере более  111 тысяч рублей от другого обеспечили использование в интересах этих коммерческих организаций труда подчиненных им работников, вверенного им оборудования, принадлежащего подразделению ОАО «РЖД», использования места для складирования товара на территории производственного участка в поселке Вычегодский, в том числе пакетирование (крепление/раскрепление) груза, выгрузку товара, продажу которого осуществляли коммерческие организации.

В отношении подследственных судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. Задержание подследственных производилось при силовой поддержке СОБР Росгвардии. 

 В ходе следствия судом по ходатайству следователя СК наложен арест на имущество одного из обвиняемых, включая транспортные средства, на общую сумму более 1,4 миллиона рублей.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 март 16:44 | : Происшествия

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