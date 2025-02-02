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Архангельские железнодорожники попались на коррупционной схеме

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлены обвинения двум работникам структурного подразделения по управлению терминально-складским комплексом железной дороги в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах).

 По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые вступили в преступный сговор с представителями коммерческих организаций, осуществляющими предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг в сфере реализации лесопродукции, и за взятку в виде денег  обеспечили использование труда подчиненных им работников и вверенного им оборудования для складирования товара на территории производственного участка в поселке Вычегодский, а также пакетирование (крепление/раскрепление) груза, выгрузку товара, продажу которого осуществляли коммерческие организации.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

 Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

28 февраль 12:47 | : Скандалы

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