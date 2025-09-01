Волшебный пендаль помог. В Вельске обновили дорожное полотно на улице Советской

После сигнала Народного фронта в Вельске отремонтировали дорожное полотно на улице Советской.



Напомним, жители города с численностью населения более 20 тысяч человек неоднократно жаловались в районную администрацию и местную прокуратуру на убитые дороги, но ситуация не менялась.



С жалобами на дорожную сеть Вельска только на прямую линию Президента России от жителей этого муниципалитета поступило аж 87 обращений. По улице Советской, протяженность которой составляет 2161 метр, передвигаться было просто невозможно, ведь дорога напоминала кратеры после бомбёжки.



Теперь ехать здесь – одно удовольствие: довольны и водители, и пешеходы, ведь покрытие улицы приведено в нормативное состояние.