Прокуратура Архангельской области следит за выплатами ветеранам войны

9 мая наша страна отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, в этот день все внимание будет приковано к людям, которые подарили нам эту Победу – ветеранам.

На территории Архангельской области проживают 1691 ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла.

Забота о ветеранах Великой Отечественной войны, о людях, переживших войну, всегда была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики.

Единовременные выплаты, утвержденные Президентом Российской Федерации, в размере 80 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы (вдовцы), лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Также Указом Президента Российской Федерации труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто предусмотрена выплата по 55 тысяч рублей.

Выплата производится с апреля по май 2025 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории государства, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Ежегодные денежные выплаты ко Дню Великой Победы в размере 20 тысяч рублей предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Архангельской области.

Губернатором Архангельской области фронтовикам, несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, труженикам тыла также оказана дополнительная социальная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей.

Все выплаты участники Великой Отечественной войны получат

в беззаявительном порядке, подавать заявление не требуется.