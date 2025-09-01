Прокуратура добилась капремонта сетей водоснабжения в поселке Шипицыно

Котласская межрайонная прокуратура Архангельской области провела проверку после жалобы жителей поселка Шипицыно на плохое качество воды, в ходе которой их доводы подтвердились.

Прокуратура внесла в адрес главы администрации Котласского муниципального округа и руководителя ресурсоснабжающей организации представления. По результатам их рассмотрения произведена замена фильтрующего слоя водоочистных сооружений, применены дополнительные реагенты, усилен контроль качества воды.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры был начат капремонт участка сетей водоснабжения, который в настоящее время завершен.

Подрядная организация уложила новый трубопровод, обустроила колодцы, смонтировала все нужные инженерные элементы.

Более 3,5 тыс. жителей поселка обеспечены качественной питьевой водой.