Прокуратура указала властям Виноградовского округа на недостатки в водоснабжении

Прокуратура Виноградовского района в ходе проверки выявила нарушения закона при организации водоснабжения для населения поселка Шошельцы.

Установлено, что водоснабжение населения осуществляется из шести колодцев, однако только два из них отремонтированы, а ежегодная чистка, дезинфекция, последующая их промывка проводится не всегда.

Кроме того, на территориях д. Моржегоры, п. Рочегда и п. Воронцы до настоящего времени не разработана схема водоснабжения и водоотведения Виноградовского муниципального округа, что препятствует разработке инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, направленных на выполнение мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Суд поддержал требования прокурора и признал бездействие администрации незаконным, а также обязал органы местного самоуправления разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения Виноградовского муниципального округа, обеспечить получение санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии колодцев в п. Шошельцы санитарным нормам и правилам, а также организовать работы по текущему ремонту колодцев.