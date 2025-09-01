Вверх
Работодатель из Северодвинска обижал женщину задержкой зарплаты

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку соблюдения трудового законодательства. 

Выявлено, что юридическое лицо ненадлежащим образом оформило  трудовой договор с жительницей города Северодвинска, задерживало ей выплату заработной платы.

В этой связи прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании факта трудовых отношений, взыскании заработной платы в размере 49 тыс. рублей и компенсации морального вреда в сумме 50 тыс. рублей, которое удовлетворено.

В июне 2025 года, в отношении указанной коммерческой организации прокурором города вынесены два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов содержащих нормы трудового права), по результатам рассмотрения которых юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере 1 и 5 тыс. рублей соответственно.

Также, по инициативе прокуратуры города постановлением главного государственного инспектора труда межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе юридическое лицо внесено в реестр недобросовестных работодателей.

08 октябрь 14:52

