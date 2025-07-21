Вверх
Ходить в 95-ю школу Архангельска стало гораздо безопаснее

После обращения Народного фронта мэрию Архангельска на улице Ленина был оборудован пешеходный переход с лежачим полицейским, вдоль проезжей части сделан тротуар и карманы для общественного транспорта.

Изменён маршрут следования автобуса №64. Теперь он проходит рядом с новой школой. Кроме того, соседние стройки огородили высоким забором.

В тоже время родители учеников отмечают, что для обеспечения безопасности необходимо сделать освещение короткой дороги, идущей от улицы Ленина до здания школы, и ограждение вдоль новых тротуаров.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска с просьбой завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки.

  

09 сентябрь 10:30 | : Скандалы

