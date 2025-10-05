Работников МУП «Онегаавтотранс» держали в черном теле

Органами прокуратуры Архангельской области и автономного округа организован системный надзор за соблюдением прав работников на своевременную оплату труда.

По факту невыплаты заработной платы работникам МУП «Онегаавтотранс» в сентябре текущего года Онежским межрайонным прокурором внесено представление директору предприятия, в отношении указанного должностного лица за повторное нарушение требований трудового законодательства возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ранее в связи с неоднократным образованием перед работниками предприятия задолженности по заработной плате, в апреле и мае 2025 года межрайонным прокурором вносились представления директору предприятия, который также привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (назначен штраф).

Восстановление нарушенных прав работников МУП «Онегаавтотранс» находится на контроле органов прокуратуры.