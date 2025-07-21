Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

К новодвинскому кладбищу теперь можно пройти без потерь

После сигнала Народного фронта власти Приморского округа взялись за ремонт аварийной дороги от посёлка Ширшинский до новодвинского кладбища.

Напомним, путь к единственному открытому погосту города, где размещено более 10 тысяч захоронений, напоминал американские горки: глубина ям составляла от 22 до 35 сантиметров. Посетители кладбища с трудом добирались до могил родственников, так как такси сюда вызвать было невозможно из-за убитой 400-метровой дороги.

Водители отказывались ехать к погосту, а автобусы садились на брюхо. Представители ритуального бюро даже придерживали крышки гробов, чтобы покойники прибыли на место целыми.

Народный фронт обратился к губернатору региона. Теперь дорога взята на контроль, работы ведутся и этой осенью ремонт будет закончен.

17 сентябрь 13:55 | : Скандалы

Главные новости


С Цыбульским вас!
Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (228)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20