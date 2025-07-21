К новодвинскому кладбищу теперь можно пройти без потерь

После сигнала Народного фронта власти Приморского округа взялись за ремонт аварийной дороги от посёлка Ширшинский до новодвинского кладбища.



Напомним, путь к единственному открытому погосту города, где размещено более 10 тысяч захоронений, напоминал американские горки: глубина ям составляла от 22 до 35 сантиметров. Посетители кладбища с трудом добирались до могил родственников, так как такси сюда вызвать было невозможно из-за убитой 400-метровой дороги.



Водители отказывались ехать к погосту, а автобусы садились на брюхо. Представители ритуального бюро даже придерживали крышки гробов, чтобы покойники прибыли на место целыми.



Народный фронт обратился к губернатору региона. Теперь дорога взята на контроль, работы ведутся и этой осенью ремонт будет закончен.